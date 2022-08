Paukenschlag im Wahlkampf : Guido Winkmann tritt bei Freien Wählern gegen Stefan Welberts an

Auch Guido Winkmann stellt sich bei den Freien Wählern vor. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Drei Parteien stellten SPD-Mann Stefan Welberts als ihren Wunsch-Kandidaten für die Landratswahl vor. Bei den Freien Wählern gibt es jetzt aber prominente Konkurrenz: Auch Guido Winkmann tritt bei der Aufstellungsversammlung als Kandidat an.

Am Freitag noch stellten SPD, Grüne und Vereinigte Wählergemeinschaften im Kreis Kleve Stefan Welberts als ihren gemeinsamen Kandidaten für die Landratswahl am 27. November vor. Am Sonntagabend verschickten die Freien Wähler dann erneut eine Pressemitteilung – und die hat es in sich: Unter der Überschrift „Rufe aus den Wählergemeinschaften nach Guido Winkmann werden lauter“ heißt es in der Mitteilung, dass der „gemeinsam erarbeitete Vorschlag der Partner der Listenverbindung geteiltes Echo erzeugt“ habe. Heißt also: Es brodelt an der Basis.

Die Freien Wähler weisen in dem Schreiben daraufhin, dass noch nichts enschieden ist und Welberts erst noch von den Mitgliedern offiziell nominiert werden muss. Auf der kommenden Mitgliederversammlung und der daran anschließenden Wahlversammlung am 13. August wird es nun aber auch einen weiteren Kandidaten geben. Dazu liege dem Vorstand der Vereinigten Wählergemeinschaften auch bereits ein Antrag vor. Dabei handelt es sich um Guido Winkmann.

Stefan Welberts von der SPD will Landrat werden. Foto: Norbert Prümen

Es sei bereits telefonisch das Gespräch mit Guido Winkmann gesucht und die Einladung ausgesprochen worden. Auch Stefan Welberts wurde im Gespräch informiert, dass sich auch Guido Winkmann an diesem Tag vorstellen wird, wie es von den Freien Wählern heißt. „Herr Winkmann hat mitgeteilt, sehr gerne in die Sitzung zu kommen, um sich neben Stefan Welberts in einer Vorstellungsrunde den Mitgliedern der Vereinigten Wählergemeinschaften zu präsentieren.“

Darüber hinaus möchte der Vorstand noch einmal betonen, dass sich bis zur Wahlversammlung weitere Kandidaten aus den Reihen der Wählergemeinschaften bewerben können. „Auch wenn dies unwahrscheinlich ist, sieht das Kommunalwahlgesetz NRW dies ausdrücklich so vor“, heißt es in der Mitteilung.