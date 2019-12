Viermonatige Umleitung ab 15. Dezember : Baustelle in Düsseldorf – das müssen RE10-Pendler wissen

Geldern Am 15. Dezember beginnt die Bahn-Baustelle in Düsseldorf-Bilk. Bis zum 20. April kann auch der Niersexpress nur noch dreimal täglich von Kleve aus über Duisburg direkt nach Düsseldorf fahren. Die Verbindungen im Detail.

In anderthalb Wochen werden die Niersexpress-Pendler mit Fahrtziel Düsseldorf wieder auf eine harte Probe gestellt. Ab dem 15. Dezember wird der S-Bahnhof in Düsseldorf-Bilk weiter zum Regionalhalt ausgebaut. Damit soll er zum zweitwichtigsten Bahnhof für Düsseldorf werden, um auf Dauer den Hauptbahnhof zu entlasten. Bis zum 20. April kann deshalb auch der Niersexpress nicht mehr direkt nach Düsseldorf durchfahren, sondern wird ab Krefeld über Duisburg umgeleitet – wie schon häufiger in der Vergangenheit. Dort müssen die RE10-Pendler dann in Richtung Landeshauptstadt umsteigen. Nur drei Verbindungen werden täglich angeboten, bei denen der RE10 von Kleve über Duisburg direkt – also ohne Umstieg – nach Düsseldorf durchfahren wird. Das Gleiche gilt für die andere Richtung. Laut Nordwestbahn seien das die folgenden Fahrten: