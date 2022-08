Sozialverband wächst stark : VdK Alpen bestätigt seinen Vorstand einstimmig

Alpen Nach drei Jahren Corona-Pause fand wieder eine Versammlung der VdK-Ortsgruppe statt. Die verzeichnet aktuell großen Zulauf. Vorsitzender Stefan Klemm sieht mehrere Gründe für die nicht nur erfreuliche Entwicklung.

Der VdK-Ortsverband Alpen hat gewählt. Bei der ersten Jahreshauptversammlung im offenen Zelt bei Fidos Steakhaus in Grünthal nach dreijähriger Corona-bedingter Pause wurde der Vorstand um den Vorsitzenden Stefan Klemm einstimmig in allen Ämtern bestätigt.

Nach den Wahlen zeichneten der alte und neue Vorsitzende Stefan Klemm sowie Bürgermeister Ahls VdK-Mitglieder für ihre langjährige Treue aus. Dass der Mitgliederbestand der Gruppe in Alpen in den zurückliegenden zwei Jahren um mehr als ein Fünftel gewachsen ist, sei nicht nur der guten Vorstandsarbeit zu verdanken, sagte Klemm. Es zeige auch die Notwendigkeit, dass der Sozialverband „mehr als dringend notwendig ist, um die Rechte der bedürftigen Bürgerinnen und Bürger durchzusetzen“.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung wurde das Grillbüffet eröffnet. Hier gab es reichlich Stoff für Unterhaltungen. Bereits jetzt weist der VdK-Ortsverband auf den Besuch des kabarettistischen Botschafters von Alt-Berlin, Rolf Raatz, hin, der am 22. September ins Amaliencafé in Alpen kommt. Telefonische Anmeldungen sind unter Tel. 02802 80287, mobil 0172 2519198 oder per E-Mai an vdk-alpen-ortsverband@gmx.de unbedingt erforderlich.