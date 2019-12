GREFRATH : Vereine erhalten Fördermittel

GREFRATH Auch die Sportvereine mit eigener Sportstätte in der Gemeinde Grefrath können von dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes profitieren.

Zurzeit ist der Gemeindesportverband dabei, Kriterien für die Vergabe festzulegen. „Das soll noch in diesem Jahr im Vorstand beschlossen werden“, so Kättner. Im Januar sollen dann die Vereine, die für die Förderung in Betracht kommen, informiert werden. Der Verband nimmt dann die Anträge entgegen, prüft diese und erstellt im engen Austausch mit der Gemeinde ein Konzept zur Verteilung der Mittel. Am Ende entscheidet das Land, welcher Verein Geld bekommt.