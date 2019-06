Benefizfußballturnier : Tolle Stimmung beim Turnier für den guten Zweck in Tönisberg

Beim „Hand-in Hand- Cup“ in Tönisberg wurden den Zuschauern auch spannende Fußballspiele geboten. Hier eine Szene aus der Begegnung „ASC Lebenslänglich“ von Bediensteten der JVA Willich in blauen Trikots gegen „AS Pirin“ aus Tönisberg. Foto: Wolfgang Kaiser

TÖNISBERG 24 Hobby-Mannschaften kickten beim „Hand-in-Hand-Cup“ mit.

Die Organisatoren warfen einen kritischen Blick in den Himmel, als sie am Samstagmorgen mit den letzten Vorbereitungen für den „Hand-in-Hand-Cup“ in Tönisberg beschäftigt waren. Denn es regnete in Strömen. Doch der „Wettergott“ hatte ein Einsehen mit dem Wohltätigkeits-Fußballturnier, dass seit mittlerweile 17 Jahren auf der Sportanlage an der Schaephuysener Straße ausgetragen wird. „Noch ein kurzer Schauer. Das war es zum Glück“, atmete Organisations-Vorsitzender Dennis Domogalla auf.