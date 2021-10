St. Martinus Rheurdt : Erntedankfest für den guten Zweck

Auf dem Hof der Familie Hellmanns wurde am Wochenende das Erntedankfest gefeiert. Foto: St. Martinus

Rheurdt Unter Mitwirkung der Turmbläser Aldekerk, der Gitarrengruppe und der Kinder des St- Nikolaus-Kindergartens wurde am vergangenen Wochenende das Erntedankfest auf dem Hellmannshof gefeiert.

Es kam mit Ansage, das schlechte Wetter. Dennoch fanden viele Menschen der Pfarrgemeinde St. Martinus Rheurdt - Schaephuysen - Tönisberg den Weg zum Hof der Familie Hellmanns in Kengen, um gemeinsam das Erntedankfest zu feiern.

Die Spendengelder, die dabei gesammelt wurden, gehen an die Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbands, die die Flutopfer in der Eifel unterstützt. Diese Stiftung wurde auch vom Pfarreirat mit der Bewirtung der Anwesenden unterstützt. Insgesamt kamen so 1250 Euro zusammen.