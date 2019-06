Konzert : Jean Baptiste Robin brilliert in der Kempener Paterskirche

KEMPEN Vier Organisten waren zu Zeiten von Ludwig XIV im Schloss von Versailles bei Paris beschäftigt. Und daran hat sich auch nach Französischer Revolution und zwei Weltkriegen bis heute nichts geändert.

In drei eigenen Kompositionen setzte sich Robin musikalisch mit französischen Gedichten von Pierre Corneille, Marceline Desbordes-Valmore und Pierre de Ronsard auseinander. Fürs Textverständnis erwies es sich als sehr hilfreich, dass die Gedichte in Französisch und Deutsch vorlagen und – jeweils nach einer Komposition – auf Französisch von der Muttersprachlerin Marie-Anne Dennielou-Büttner rezitiert wurden. Thema war die Vergänglichkeit von menschlicher Schönheit und Attraktivität im Alter. Was die Musik vor allem zum Ausdruck brachte war wohl weniger Resignation, auch nicht Altersweisheit und Gelassenheit, sondern vielmehr eine tiefe Beunruhigung über die Probleme, die einen in Alter erwarten können.