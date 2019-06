Stadtbibliothek Kempen : Buntes Programm zum Lindgren-Tag

Beim „Astrid-Lindgren-Tag“ in der Kempener Stadtbibliothek konnten Kinder auch mit Filz basteln. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen In der Kempener Stadtbibliothek wurde an die schwedische Schriftstellerin und ihre beliebten Kinderbücher erinnert. Nicht nur die jungen Besucher hatten ihren Spaß. Auch viele Ältere fühlten sich an ihre Kindheit erinnert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silvia Ruf-Stanley

Pippi Langstrumpf, Karlson vom Dach, Michel aus Lönneberga und alle anderen Figuren aus den beliebten Kinderbüchern der schwedischen Autorin Astrid Lindgren hätten ihre Freude an dem bunten Treiben in der Kempener Stadtbibliothek gehabt. Denn zum vierten Mal fand hier ein Tag zu Ehren der Erzählerin und ihrer Kinderbücher statt. Zwischen den Bücherregalen wimmelte es nur so von aufgeregten und fröhlichen Kindern. Und auch ihren erwachsenen Begleitern war der Spaß anzumerken. Ob Eltern oder Großeltern, alle sprachen immer wieder begeistert von ihren Leseerlebnissen mit Astrid Lindgren, der 2002 verstorbene schwedischen Schriftstellerin.

Nicht nur die Mitarbeiter der Bibliothek, sondern auch viele Helfer hatten sich tolle Ideen für diesen Tag einfallen lassen. Gleich vor der Tür wurden die Kinder mit einem Candy-Shop begrüßt. Da konnte man sich dann schon einmal ein wenig mit Proviant der süßesten Sorte für die Entdeckungsreise versorgen. Danach galt es zu rätseln. Die jungen Briefmarkenfreunde Kempen rund um Klaus Wollersheim ließen die Kinder schätzen, wie viele Briefmarken sich in einem großen Glas befanden. Irgendwas zwischen 1000 und 2000 Marken konnte es sein. Das Glas wurde in die Hand genommen und geprüft. Ganz nebenbei lernten die Kinder etwas über die spannende Welt der Briefmarken. Außerdem gab es etwas ganz Besonderes zu besichtigen. Anlässlich des 725-jährigen Stadtjubiläums im September gibt es nun eine eigene Briefmarke mit der kurkölnischen Burg, die die Briefmarkenfreunde herausgeben. Die kann man sogar mit Kempener Poststempel bekommen, wenn man einen Schmuckbrief mit der Marke an sich selbst adressiert, erzählte Wollersheim. In einigen Jahren wird dies bestimmt Sammlerwert haben.

Info Benutzungsordnung der Bibliothek ändert sich Ab 10. Juli ändert sich die Benutzungsordnung der Kempener Stadtbibliothek. De Regelungen für die Ausleihe von elektronischen Medien werden vereinfacht. DVDs, Blu-Ray und Konsolenspiele haben eine Ausleihfrist von 14 Tagen (bisher sieben). Für die Onleihe Niederrhein, mit der man per Internet Zugriff auf andere Bibliotheken hat, reicht der normale Leserausweis.

Ein Stück weiter zeigte Christina Werres-Metz, wie aus bunter gefilzter Wolle schöne Dinge wie ein kleiner Kaktus, Blüten oder Bälle entstehen. Ihr Stand war dicht umlagert. Es war aber auch spannend zu sehen, wie mit Hilfe von Seife und Wasser die kleinen Kunstwerke entstanden. Die Wartezeit auf einen Platz am Tisch verkürzten sich dann manche Kinder beim Schokokuss-Wettessen direkt daneben. Danach war bei vielen Kinder erst einmal kurz der Besuch des Waschbecken angesagt, so lecker sahen die Schokoladenmäulchen aus.

Beim Kinderschutzbund wartete das Pippi-Langstrumpf-Puzzle auf die Kinder. Ebenso ein Worträtsel, wo auch Wissen um die Lindgren-Bücher gefragt war. Die Schüler vom Rhein-Maas-Berufskolleg hatten sich für die kleinen Besucher jede Menge gute Ideen überlegt. Mendrit Berisha, eine angehende Erzieherin, erzählte, dass da viele Einflüsse aus den Praktika der Schüler in Kindertagesstätten eingeflossen waren. So gab es Bilderbuchkino, ein Memory-Spiel mit Figuren aus den Bilderbüchern oder auch eine Schnitzeljagd durch die Bibliothek. Eine willkommene Gelegenheit zum Entdecken der Bücherwelt. Außerdem konnte man sich bei Bewegungsspielen oder beim Angelspiel ausprobieren. Oder bei den Seglern vom Segelclub selbst einmal geschickt Knoten üben. Die Kinder waren erstaunt, wie leicht sich so ein Seglerknoten lösen lässt, obwohl er doch ein ganzes Boot festhalten kann.