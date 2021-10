Fußball : Arie van Lent zieht Pokalduelle „David gegen Goliath“

Ex-Profi Arie van Lent loste die zweite Runde aus. Foto: Herbertz / FVN

Duisburg/Kreis Mettmann Die zweite Runde im Niederrheinpokal ist vom 12. bis 17. Oktober in den Herbstferien angesetzt. Von den Teams im Kreis Mettmann steht der SV Hösel vor der größten Aufgabe.

Von Birgit Sicker

Gestern Abend ging in der Sportschule Wedau in Duisburg die Auslosung der zweiten Runde im Niederrheinpokal über die Bühne. Diesmal griff Arie van Lent, zuletzt Trainer der SpVgg Unterhaching, in die Trommel und der Ex-Profi bewies zumindest aus Sicht des FC Hella Krefeld ein glückliches Händchen, denn der A-Kreisligist spielt nun gegen den Drittligisten MSV Duisburg, dem klassenhöchsten Verein im Wettbewerb.

Auch Oberligist VfB 03 Hilden, der in der ersten Runde den Landesligisten VfL Tönisberg ausschaltete, trifft auf einen sogenannten „Underdog“ und ist in der Partie gegen den B-Kreisligisten SV Germania Grefrath klar in der Favoritenrolle. Titelverteidiger und Regionalligist Wuppertaler SV tritt beim Bezirksligisten SC Werden-Heidhausen an, während Rot-Weiss Essen, mit neun Titeln Rekordsieger, auf den Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk trifft.