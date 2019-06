Team Adventure : Sportspaß als Team erfahren

Kempen Mit „Team Adventure“ ist der Stadtsportverband Kempen in die zweite Runde gegangen. Es gab 50 Prozent mehr Anmeldungen als bei der Premiere.

(tre) „Ihr habt zehn Bälle pro Person und spielt von hier über das Netz. Es sollen dabei möglichst viele Bälle im markierten Feld landen“, erklärt Anasthasia vom SV Thomasstadt Kempen und deutet auf die markierte Fläche. Jan vom Team „KLC II“ macht den Anfang. Voller Konzentration schlägt der Elfjährige Ball für Ball über das Netz. Vier landen im Ziel. Was sich so einfach anhört, ist mit dem leichten Wind, der eingesetzt hat, gar nicht leicht. Das müssen auch Stewart und Kim feststellen, die ebenfalls zum Team gehören.

Dann geht es auch schon an die nächste Station vom SV Thomasstadt. Ein Stückchen entfernt sind es Basketbälle, die im Mittelpunkt stehen. Zehn Minuten stehen jedem Team zur Verfügung, um mit dem Ball um Pylone zu dribbeln und anschließend von den markierten Entfernungen aus auf den Korb zu werfen. „Und los“, gibt Volker Wiebusch vom Kempener Turnverein das Startzeichen und drückt auf die Stoppuhr. Emilia vom Einhorn-Team flitzt los und kann gleich mit dem ersten Wurf einen Treffer erzielen. Bei den Teamkolleginnen Leni und Olivia klappt es zwar nicht so gut, aber das macht nichts. Es geht vor allem um Spaß, Bewegung und Teamgeist.

Zum nunmehr zweiten Mal hat der Stadtsportverband Kempen (SSV) zum Team Adventure auf die Sportanlage an der Berliner Allee eingeladen. In Zusammenarbeit mit sechs Sportvereinen, den Schachfüchsen Kempen und dem Jugendamt Kempen sind zwölf Stationen entstanden, an denen die Teams bei den verschiedenen Aufgaben Punkte sammeln können, die später in Gutscheine für Kino, Schwimmbad und Eis umgetauscht werden können. „Jeder Teilnehmer bekommt einen Gutschein“, sagt Sven Oliver Troschke, zweiter Vorsitzender vom SSV. 22 Teams mit insgesamt 64 Teilnehmern sind an den Start gegangen. Die Freude beim Veranstalter über die gute Teilnahme ist groß. „Das sind 50 Prozent mehr als bei der Premiere im vergangenen Jahr“, informiert Winand Lange, erster Vorsitzender vom SSV. Sechs Teams sind bei den Minikids bis zehn Jahre angetreten, vier Gruppen bei den U13, sieben bei den 14- bis 17-Jährigen, ein Team im Bereich ab 27 Jahren und vier im Sektor Familie. Schließlich steht der Event altersmäßig allen offen.