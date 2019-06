Nach der Entscheidung : De Beukelaer: Viel Arbeit für den Betriebsrat

Das Kempener Werk von Griesson - de Beukelaer an der Arnoldstraße soll bis Ende 2020 geschlossen werden. Foto: Norbert Prümen

Kempen Nach der endgültigen Entscheidung, das Kempener Werk zu schließen, geht es darum, dass die 270 Beschäftigten nicht ins Leere fallen. Die Agentur für Arbeit hat einen Mitarbeiter abgeordnet.

Die Entscheidung, das Kempener Werk von de Beukelaer zu schließen, ist seit Dienstag endgültig. Die Mitarbeiter, die zwischen Hoffen und Bangen schwebten, haben Gewissheit: Ihre berufliche Zukunft liegt nicht bei de Beukelaer. Es sei denn, sie nehmen das Angebot an, in das Werk in Kahla zu wechseln. Aber die Zahl derjenigen, die sich für die Variante entscheiden, dürfte überschaubar sein. Die Frist läuft bis Ende September.