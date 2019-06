Kempener Sommer-Musik : Neue Künstlertreppe für den Musik-Sommer

Über diese Treppe werden die Künstler zu ihren Auftritten gehen. Die Vorstandmitglieder des Verkehrsvereins (von rechts) Hans-Josef Rox, Frank Doerkes und Jürgen Hamelmann mit Natalie Meyer (DRK), Gerd Franken, Andreas Fabick und Volker Ross vom Team der Jugendwerkstatt mit den Jugendlichen bei der Übergabe der Treppe. Foto: Verkehrsverein Kempen

Kempen In der Kempener Jugendwerkstatt wurde Holz-Stahl-Konstruktion für das Open-Air-Festival des Verkehrsvereins gebaut.

Bald ist es soweit: Beim Open-Air-Musikevent des Kempener Verkehrsvereins auf der Kempener Burgwiese kommt am Wochenende 19. und 20. Juli zum ersten Mal eine neue Treppe zum Einsatz, die Burgparkplatz und Burgwiese verbindet. Hergestellt wurde die Konstruktion aus Stahl und Holz in der Jugendwerkstatt Kempen des Kreises Viersen.

Auf Bitte des Verkehrsvereins Kempen kam dieses Projekt zustande. Andreas Fabick, seit Januar neuer Metallbauermeister in der Jugendwerkstatt an der Otto-Schott-Straße, und Tischlermeister Volker Ross nahmen die Aufgabe gerne an. Ihre Schützlinge, junge Leute, die ohne Berufsperspektive sind, konnten dabei zeigen, dass sie lernwillig und fleißig sind und bereit, sich einer außergewöhnlichen technischen Herausforderung zu stellen.

Info Noch Plätze frei in der Jugendwerkstatt Jugendliche, die Interesse haben, sich mithilfe der Jugendwerkstatt eine Berufsperspektive zu erarbeiten, indem sie sich zunächst handwerklich erproben, sind dort herzlich willkommen. Interessierte können sich mit der Jugendwerkstatt in Kempen in Verbindung setzen. Aktuell und nach den Sommerferien sind noch Plätze frei. Es stehen die Werkbereiche Metall und Holz zur Verfügung. Als Motivationsgeld werden bis zu 38 Euro pro Woche gezahlt. Die Fahrkosten übernimmt die Jugendwerkstatt.

Nähere Informationen und Kontakt: Jugendwerkstatt Kempen, Otto-Schott-Straße 1, 47906 Kempen, Telefon: 02152 50038 oder per E-Mail an: gerd.franken@kreis-viersen.de

Mit großem Elan und viel Ausdauer fertigten sie unter Anleitung der beiden Meister in nur vier Wochen die gewünschte Treppe an. Es handelt sich um ein funktionelles Prachtstück. Jürgen Hamelmann, Vorsitzender des Verkehrsvereins, vergleicht die neue Treppe mit einem Mercedes S-Klasse: „Vorher hatten wir einen Trabbi.“

Bei der Übergabe erhielten die Jugendlichen viel Lob. Der Einsatz hat sich gelohnt: Für sie wurden nicht nur Freikarten für das Konzert hinterlegt, sondern es gab auch neue Zollstöcke, Bleistifte und einen großen Karton Kekse. „Eine wertvolle Erfahrung war es für sie allemal“, sagt Dennis Rothstein, Abteilungsleiter Bildungsmanagement und Jugendsozialarbeit im Kreis-Jugendamt. „Sie konnten zeigen, was sie können und bisher gelernt haben.“

Entsprechend zufrieden waren die Jugendlichen. „Es ist toll zu sehen, was wir in der Gruppe geleistet haben. Ich kann es kaum abwarten, dass demnächst die Künstler über die Treppe gehen“, sagt der 19-jährige Mirko. Metallbauermeister Andreas Fabick versteht es, Jugendliche für den Metallbau zu begeistern. „Ich vermittle meinen Teilnehmern nicht nur die Grundfertigkeiten in der Metallverarbeitung. Bei uns lernen sie mit allen Aspekten des Berufslebens zurechtzukommen.“

Tischlermeister Volker Ross erklärt: „Hin und wieder werden auch andere, nicht ganz so aufwändige Projekte für Kindergärten und Schulen durchgeführt: Wichtig ist, dass sie auch mit unseren Jugendlichen zu stemmen sind.“ Sein 16 Jahre alter Schützling Tristan gibt zu: „Manchmal war es doch etwas anstrengend, aber ich habe durchgehalten.“