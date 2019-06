Kempen : Reitsport Stübben: Handgemachte Produkte aus ganz Deutschland

Kempen Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Unternehmens ist die „Deutsche Manufaktur-Initiative“ zu Gast an der Heinrich-Horten-Straße. Am Samstag ist Tag der offenen Tür.

Die „Initiative Deutsche Manufakturen“ gründete sich im Jahr 2010, hat heute bundesweit 24 Mitglieder und trifft sich alljährlich zu einer Leistungsschau. Die fand bisher immer in Berlin statt, nun ausnahmsweise in Kempen. Anlass ist das 125-jährige Geschäftsjubiläum von Reitsport Stübben, einem der Gründungsmitglieder der Manufakturen-Initiative.

Dazu gibt es im Außenbereich einen Foodmarket, bei dem verschiedene lokale Anbieter dabei sind. In der „World of Spices“ aus Willich beispielsweise exotische Gewürze kaufen. Zu trinken gibt es unter anderem Schlüffken-Bier aus Krefeld.

Am Freitag bauten die Aussteller noch kräftig auf. Da konnte Ralph Stübben gelassen zuschauen, hat er doch die Geschicke der Firma an die nächste Generation übergeben – an seinem Sohn Johannes und seinen Neffen Jan. Ralph Stübben erklärte den Hintergrund der Initiativen-Gründung, an der er persönlich beteiligt war: „Wir wollten dem hochwertigen Handwerk eine Stimme geben und sein Sprachrohr sein.“ Hintergrund ist aber auch der Fachkräftemangel, der inzwischen auch die „Nischenbetriebe“ erfasst hat. Quereinsteiger haben es besonders dann schwer, wenn es den entsprechenden Ausbildungsberuf nicht mehr gibt. Nur in der Seidenblumenstadt Sednitz im Osten von Sachsen beispielsweise werden Seidenblumen noch in traditioneller Handarbeit hergestellt. Blümeln nennt sich das, früher konnte es als Beruf lernen, heute schon längst nicht mehr.Die Initiative möchte Jugendliche für das hochwertige Handwerk begeistern: „Wir möchten ihnen zeigen, dass es nicht nur eine digitale Welt gibt, sondern nach wie vor auch eine analoge“, sagt Ralph Stübben.