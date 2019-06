Young Masters : Fußballfest – animierender als Bundesliga

Mit Begeisterung auch am Spielfeldrand dabei: die Eisbären der GGS St.Hubert feuern sich gegenseitig im Spiel gegen die Erdmännchen der Regenbogenschule Kempen an. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

St. Hubert Mehr als 1700 Grundschüler aus 17 Lehranstalten tummelten sich am Wochenende auf dem St. Huberter Sportplatz bei der 33. Auflage des Young Masters des FC St. Hubert. 93 Mannschaften gingen an den Start.

Von Rudolf Barnholt

Der Rasensportplatz an der Stendener Straße war am Wochenende das Ziel für rund 1.700 Grundschülerinnen und Grundschüler von 17 Schulen, nicht nur aus dem Kreis Viersen. Sie spielten in 93 Mannschaften und wurden angefeuert von mehr als 1000 Fans – Eltern, Großeltern und Geschwister. Die Besten konnten sich über einen imposanten, knapp 70 Zentimeter hohen, glänzenden Pokal freuen. Die Teilnahme war aber für alle ein Gewinn. Keine Frage: Auch die 33. Auflage des Fußballturniers für Grundschulen des FC St. Hubert war wieder ein voller Erfolg. Der Erlös kommt wie immer Unicef zugute. Und natürlich hoffen mehr Vereine als nur der St. Huberter Fußballverein darauf, dass der eine oder andere Grundschüler jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich einem Verein anschließt.

Das Wetter spielte mit, und wie sehr sich die Kids auf das Turnier freuten, war bereits von weitem zu hören: Da wurde Mannschaften, bestehend aus Klassenverbänden mit Namen wie „Eisbären“ oder „Tinto-Team Traar“ lautstark abgefeuert. Die Mütter feuerten ihre Kinder nicht weniger lautstark an als ihre Väter. „Eis-bä-ren, Eis-bä-ren“ wurde da skandiert, als die Klasse 2 a der Gemeinschaftsgrundschule St. Hubert alles gab für einen Sieg. Axel Schemberg hatte doppelten Grund, die „Eisbären“ anzufeuern: „Meine beiden Söhne Thomas und David spielen hier mit – und sie sind auch Mitglieder im FC St. Hubert“, sagte der 44-Jährige, der unzähligen Fotos schoss. Was ihn auch in diesem Jahr wieder beeindruckte: „Die Eltern sind mit großer Begeisterung und sehr viel Herz dabei – das ist animierender als die Fußball-Bundesliga.“ Und seine Söhne freuten sich schon seit Monaten auf das Event.

Info Die Sieger des 33. Young Masters in St. Hubert 1. Klasse Die Wilden Koala Kicker der GGS Corneliusstraße St. Tönis waren das erfolgreichste Team der Erstklässler, auf Platz 2 kamen die Milo Kicker der Hülser Astrid-Lindgren-Schule, gefolgt von den Wilden Schmetterlingen der GGS an der Burg in Hüls. 2. Klasse Bei den 2. Schuljahren kamen die Magic Boys von der GGS Hülser Straße in St. Tönis auf Platz 1, gefolgt vom Team Herrenhaus von der GGS Herrenhauser Straße in Mettmann und den Eisbären der St. Huberter Gemeinschaftsgrundschule. 3. Klasse Bei den Drittklässlern freuten sich die Pirat Soccer von der GGS Corneliusstraße in St. Tönis über Platz 1, Platz 2 belegte der FC 3b von der Katholischen Grundschule an der Burg Hüls und Bronze gab es für die Teufelskicker der GGS Hülser Straße St. Tönis. 4. Klasse Die beste Mannschaft bei den Viertklässlern waren die Karlbu-Kicker der Katholischen Grundschule Kempen, gefolgt von den Konstantin Kickern der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath, Standort Oedt und den Karlbu-Flitzern von der Katholischen Grundschule 1 in Kempen.

Viele Fans hatten aus schnöden Bettlaken Transparente gemacht mit aufmunternden Botschaften. Da war zum Beispiel die „Affenbande“, die einen großen Plüschaffen mit sich führte und das Transparent mit Affen und Palmen bemalt hatte. Spätestens gestern konnte man sich bei allerschönstem, heißen Wetter wie unter Palmen fühlen, und alle schienen happy zu sein: „Das ist eine ganz, ganz tolle Aktion, die die Teamfähigkeit stärkt“, freute sich Manon Iking, Klassenlehrerin der 2 b der Grundschule in Traar. „Auf dieses Event haben sich die Kinder lange vorbereitet und entsprechend groß war denn auch die Vorfreude“, sagte Britta Menningmann, die Klassenlehrerin der 2 a der St. Huberter Grundschule. Die Begeisterungsschreie der kleinen Kinder konnte man schon von weitem hören, die glänzenden Pokal waren zu sehen.