Im Kempener St.-Peter-Stift : Ausstellung mit Kunsthandwerk

Kempen Eine nicht alltägliche Ausstellung gibt es zurzeit für die Bewohner, Mieter, Besucher und Mitarbeiter des Kempener St.-Peter-Stifts.

Als Töpferin hat Gabriele Hetges lange in einer Tönisberger Firma gearbeitet. Ihr Vater war Keramik-Ingenieur in der eigenen Voescher Firma. Das Kunsthandwerk liegt in der Familie. Besonders stolz ist Gabriele Hetges auf ihre großformatige Stickarbeit „Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci“. An der Nachbildung des berühmten und vor 150 Jahren entstandenen Gemäldes von Adolph von Menzel hat die Seniorin ein Jahr gesessen. „Dieses Werk ist wie ein Andenken an meinen verstorbenen Mann Matthias“, sagt sie und dent an die turbulente Zeit nach der großen Elbeflut in Ostdeutschland. Dieses aus der deutschen Kunstgeschichte vertrauten Motivs wie auch andere Werke – etwa „Der arme Poet“ von Carl Spitzweg – hat ihr Mann bei der früheren Bilderleistenfabrik August van Leendert in St. Hubert rahmen lassen.