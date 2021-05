Corona im Kreis Viersen : Maskenpflicht in den Ortskernen entfällt

Ein Bild, das der Vergangenheit angehört: Die Maskenpflicht gilt auch in der Kempener Innenstadt in dieser Form nicht mehr (Archivfoto). Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen 220 Tage nach Einführung der Maskenpflicht in den Fußgängerzonen von sieben Städten und Gemeinden im Kreis Viersen brauchen die Menschen von diesem Dienstag, 1. Juni, an keinen Mund-Nasen-Schutz in den Ortszentren mehr zu tragen.

Der Kreis Viersen hat die Maskenpflicht aufgehoben. Hintergrund: Die Pflicht in den Fußgängerzonen war im Oktober 2020 eingeführt worden, als der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen stabil über 50 lag; seit mehr als einer Woche liegt er nun wieder stabil unter 50.

(mrö)