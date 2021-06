Kita „Unter den Weiden“ in Kempen : Kinder freuen sich über neuen Spielturm mit Rutsche

Kempen Hinter dem Familienzentrum „Unter den Weiden“ in Kempen steht ein neuer Spielturm mit vielen Klettermöglichkeiten. Um das große Spielgerät zu finanzieren, unterstützten Sponsoren das Projekt.

Die Kempener Kindertagesstätte „Unter den Weiden“ hat einen neuen Spielturm erhalten. „Super“, lautet das Fazit der drei- bis sechsjährigen Kinder, die das Spielgerät am Montagmorgen testen konnten. Aktuell besuchen 56 Kinder im Alter von einem Jahr bis Schuleintritt die Einrichtung. 13 Fachkräfte betreuen die Kinder. Der Spielturm steht auf der Wiese hinter dem Bewegungskindergarten und bietet neben einer Rutsche diverse Klettermöglichkeiten mit Kletterwand, Seilen, Netz und gebogener Stahlstange. Über die Klettermöglichkeiten können die Kinder eine Plattform erreichen und von dort aus per Rutsche wieder nach unten düsen.

Dass die Kita, die auch Familienzentrum ist, diesen Spielturm nun ihr Eigen nennen kann, verdankt sie mehreren Sponsoren und eigenem Einsatz. „Unser Spielgerüst, das ehemals an dem Standort installiert war, war in die Jahre gekommen und wir wollten es gerne ersetzen“, berichtet Einrichtungsleiterin Denise Mackenschins. Mit einer Weihnachtssingaktion im Sylter Eiscafé, bei der das Eiscafé der Kita die Einnahmen, die während der Aktion zusammenkamen, übergab, wurde der Grundstock gelegt. Die Pandemie machte weitere geplante Aktionen der Kinder zunichte. Mackenschins sprach die Stadtwerke Kempen an und stellte einen Förderantrag. Der wurde bewilligt. Die Sparkasse in St. Hubert stellte Fördermittel bereit, die ebenfalls in den Spielturm-Topf flossen. Zwei Familien, deren Kinder die Kita besuchen, sponserten ebenfalls. Auf diesem Weg kamen die benötigten 8000 Euro für das Spielgerät zusammen.