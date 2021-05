Corona im Kreis Viersen : Kempener (54) stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Viersen Im Kreis Viersen lag der Inzidenzwert, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, am Montag, 31. Mai, bei 35,5. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI).

Am Sonntag, 30. Mai, lag der Inzidenzwert bei 34,8, am Samstag, 29. Mai, bei 36,1. Wie der Kreis Viersen mitteilte, wurden dem Kreis seit Samstag 31 neue Corona-Fälle bekannt. Damit gelten im Kreisgebiet aktuell 182 Menschen als infiziert – davon zehn in Grefrath, zehn in Kempen, neun in Tönisvorst und 32 in Willich. Ein Kempener (54) starb nach einer Corona-Infektion, die Zahl der Corona-Toten im Kreis erhöht sich damit auf 303. In den Krankenhäusern im Kreis werden derzeit zwölf Infizierte stationär behandelt, vier von ihnen werden beatmet.