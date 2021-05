Bezahlbarer Wohnraum : Ärger um Ausstellung zum Wohnungsmarkt

In der Ausstellung beschreibt die Friedrich-Ebert-Stiftung die Wohnungsmarktentwicklung in Deutschland und die Ursachen für die angespannte Wohnungssituation. Foto: dpa/Silas Stein

Geldern Die SPD Geldern hätte die Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung gerne auf dem Markt präsentiert. Die Stadtverwaltung habe dies jedoch untersagt. Der Grund: Die Ausstellung sei Plakatwerbung.

Eine Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung unter dem Titel „Mehr bezahlbarer Wohnraum – aber wie?“ ist am Freitag und Samstag, 28. und 29. Mai, am Bürgertreff der Gelderner SPD, Markt 17, in Geldern zu sehen. In der Ausstellung beschreibt die Stiftung die Wohnungsmarktentwicklung in Deutschland und die Ursachen für die angespannte Wohnungssituation. Sie nennt die Besonderheiten in NRW und stellt Wohnbauprojekte vor, die auf kommunaler Ebene bereits verwirklicht wurden.