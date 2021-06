Gute Taten in Kempen, Grefrath und Tönisvorst : Lions Club Kempen spendet für Tafeln in der Region

Die Schecküberreichung für die Grefrather Tafel. Foto: Lions

Kempen/Grefrath/Tönisvorst Der Lions Club Kempen unterstützt die Tafeln in Kempen, Grefrath und Tönisvorst mit einem Betrag in Höhe von jeweils 1000 Euro. „Die Tafeln haben es in Corona-Zeiten besonders schwer und spüren die Auswirkungen am unmittelbarsten.

Deshalb helfen wir diesen Einrichtungen für notleidende Menschen am Niederrhein erneut“, sagt der Lions-Präsident Michael Starke.

Bereits im Vorjahr hatte der Kempener Club „Thomas a Kempis“ die Tönisvorster Hilfe sowie die Kempener Martinus-Hilfe mit jeweils 2000 Euro bezuschusst. Wegen der anhaltenden Pandemie, die mehr denn je die Menschen auch am Niederrhein in Notlagen treibe, sähen die Kempener Lions ihre Spenden aktuell bei den Tafeln am sinnvollsten aufgehoben. Michael Starke: „Das entspricht auch unserem vorrangigen Ziel Kinder in die Mitte. Denn die Unterstützung kommt insbesondere Familien zugute, sodass diese die schwere Corona-Phase einigermaßen überbrücken können.“

Die 7000 Euro, die der Kempener Club binnen weniger Monate auf das Konto der drei Tafeln überwiesen hat, sind in den Einrichtungen dankbar entgegen genommen und sofort in dringend notwendige Maßnahmen eingesetzt worden.

(RP)