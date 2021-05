BMX-Anlage für Grefraths Jugend : Idee einer Bike-Anlage in Vinkrath wird konkreter

Symbolfoto Foto: Heike Ahlen

Grefrath An der Gestaltung der Anlage in Vinkrath können sich Interessierte im Rahmen eines digitalen Workshop in den nächsten Tagen beteiligen.

Von Uli Rentzsch

Kostenpflichtiger Inhalt Der Bau einer Le-Parkour-Anlage im Grefrather Schwingbodenpark ist für den späten Herbst fest eingeplant. Nun soll es eine weitere Attraktion für die Jugend in Grefrath geben: Wer gerne mit dem Mountainbike oder BMX-Rad über einer Hügelpiste „düsen“ will, der darf sich auf eine entsprechende Anlage freuen. Um die Planungen konkreter zu gestalten, findet am Donnerstag, 10. Juni, ab 15.30 Uhr, ein digitaler Planungsworkshop statt. Das Planungsbüro Radquartier lädt alle Kinder und Jugendlichen ein, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen. Anmelden kann man sich bis zum Donnerstag, 3. Juni, per E-Mail bei der Kinder- und Jugendbeauftragten der Gemeinde Grefrath, Melissa Frühling, [email protected].

Eine solche Bike-Anlage erweitert das Freizeitangebot der Gemeinde um einen weiteren Baustein. Mountainbiking oder das BMX-Biking sind Sportarten, die Kraft, Ausdauer und vor allem Geschicklichkeit und Koordination erfordern. Der Austausch unter Gleichgesinnten und der Wettkampf schulen das soziale Zusammenleben.

Kinder aus Vinkrath hatten die Idee einer Bike-Anlage zu Papier gebracht, ihre Eltern und weitere Unterstützer hatten den Wünschen Nachdruck verliehen. Nun werden die Ideen konkreter. Die Beteiligten haben zunächst eine Anlage in Vinkrath, gleich am Bolzplatz, In der Floeth, ins Auge gefasst. Der Platz dort ist für kleinere Fußballteams ein wenig zu groß. So wurden inzwischen die Tore von den Längsseiten auf die Querseiten versetzt. Nun kann das Mittelfeld bequem überbrückt werden. Die andere Hälfte des Bolzplatzes stünde für die Bike-Anlage zur Verfügung. „Es ist wichtig, dass wir die Kinder und Jugendlichen in diesem Prozess mitnehmen und über alle Entscheidungen informieren“, sagt Melissa Frühling, schließlich sei es die Idee der Bike-Fans gewesen.

Das Planungsbüro wurde beauftragt, die Idee zusammen mit den Kindern und Jugendlichen weiter zu entwickeln. Es wird weitere Gesprächstermine geben, es muss ausgelotet werden, welch finanzieller Rahmen zur Verfügung steht, wie viel Eigeninitiative der Grefrather Bevölkerung nötig sein wird. Schließlich müssen auch die politischen Gremien – hier der Jugend-, Sozial- und Seniorenausschuss – beraten.