Ausbildung an der Unesco-Schule In Kamp-Lintfort sind 16 neue DFB-Junior-Coaches am Start

Als Vertreter des Deutschen Fußballbunds und des Fußballverband Niederrhein gratulierten Ludwig Lippold und Steffen Bonnekamp den frisch gebackenen Junior-Coaches. „In der Ausbildung wird neben dem sportspezifischen Wissen besonderer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung gelegt“, erläuterte Ludwig Lippold. „Die Jugendlichen sollen früh die Möglichkeit bekommen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, Trainingserfahrung zu sammeln und Kindern in Fußball-AGs oder in Vereinen den Spaß am Fußball zu vermitteln.“ Steffen Bonnekamp sagte dazu: „Der Jugendbereich braucht qualifizierte und motivierte Trainer. Mit der DFB-Junior-Coach-Ausbildung werden wichtige Grundlagen gelegt, um den Jugendfußball in Deutschland nachhaltig aufwerten“.