Aktionstag in Kamp-Lintfort Welche berufliche Chancen die Chemie für Schüler bietet

Berufe in der Chemie sind nicht nur vielseitig und anspruchsvoll, sondern bieten auch sehr gute Entwicklungsperspektiven. Welche beruflichen Möglichkeiten die Naturwissenschaft eröffnet, erfahren Jugendliche am Freitag, 2. Juni, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Stadthalle Kamp-Lintfort, Moerser Straße 167.