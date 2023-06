Jubiläum, Geselligkeit und Bergbautradition Die Steigergemeinschaft gibt es seit 75 Jahren in Kamp-Lintfort

In den 1960er kam es dann, so berichtet die Chronik, zu einem Umbruch in der Steigergemeinschaft. Damals wurde der Bergbaustandort Norddeutschland aufgegeben. Ein Teil der Belegschaft wechselte nach Friedrich Heinrich 1/2, der andere zu dem gerade in Betrieb genommenen Schacht 4. „In dieser Zeit kam es zur Aufspaltung der Steigergemeinschaft – in Nordfeld und Südfeld.“ Es sollte noch Jahre vergehen, bis die Gemeinschaften wieder zusammengeführt wurde. Und zwar erst mit dem Zechenverbund mit Niederberg im Jahr 2002.