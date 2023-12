Jubiläum in Kamp-Lintfort Seit 25 Jahren im Dienst der Stadt

Seit 25 Jahren ist Ingo van Lier bei der Stadt Kamp-Lintfort beschäftigt. Zum Jubiläum wurde er jetzt geehrt. Der gelernte Betriebsschlosser war nach seiner Ausbildung bei der Bergbau AG Niederrhein von 1986 bis 1999 bei der RAG in Essen beschäftigt. Von 1990 bis 1991 legte er außerdem seinen Wehrdienst bei der Marine ab. Im Juni 1999 begann er eine halbjährige Einarbeitungsqualifizierung bei der Stadt Kamp-Lintfort und wurde im Dezember als Städtischer Mitarbeiter im Bereich Fuhrpark eingestellt. Im November 2019 folgte die Umsetzung zum Amt für Gebäudewirtschaft. Seitdem ist Ingo van Lier als Hausmeister in der Janusz-Korczak-Schule und in der Großtagespflege Krabbelkäfer tätig. Dezernent Christoph Müllmann, Personalratsvorsitzender Frank Aldenkott sowie Amtsleiterin Christiane Tielsch dankten Ingo van Lier für sein Engagement und die gute Zusammenarbeit.