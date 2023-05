Einblicke in den Hochschulalltag Die Fakultät Kommunikation und Umwelt lädt auf den Campus ein

Einblicke in das Labor für IT-Sicherheit, Batikworkshop mit der Fair Trade Studentengruppe oder was Sie schon immer über das Darknet wissen wollten – das und noch vieles mehr wird geboten, wenn am Samstag, 3. Juni, die Fakultät Kommunikation und Umwelt der Hochschule Rhein-Waal am Standort Kamp-Lintfort ihre Türen öffnet. Experten und Expertinnen zeigen, wie gefährliche Hackerangriffe abgewehrt und sensible Daten vor Cyberkriminellen geschützt werden können. In einem Blindtest können Besucher herausfinden, ob sie ihre Lieblingsmarke tatsächlich am Geschmack erkennen und sie können sich in einem Simulator um Jahre altern lassen, um so zu erfahren, wie sich das Leben als gealterter Mensch anfühlt. Und an einem Aktionsstand des Verwaltungsinformatik-Studiengangs erfahren Interessierte, wie Behördendienste im Internet sicher und schnell genutzt werden können. Neben Führungen durch Hörsäle, Labore und Bibliotheken warten weitere Mitmach-Aktionen sowie Einblicke in die Studiengänge, musikalische Unterhaltung sowie kulinarische Verpflegung von 11 bis 17 Uhr auf Besucher aller Altersgruppen. „Endlich können wir unsere Hochschule und Labore wieder allen wissbegierigen Bürger präsentieren. Es sind alle Studiengänge greifbar, natürlich insbesondere für Studieninteressierte“, sagt Klaus Hegemann, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Dekan an der Fakultät Kommunikation und Umwelt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.hochschule-rhein-waal.de.