Feierstunde in Kamp-Lintfort Welche Sportler und Ehrenamtler die Stadt geehrt hat

Volleyball-Damenmannschaft TuS Lintfort Die neu formierte Mannschaft ist direkt in ihrer ersten Saison in die Bezirksliga aufgestiegen. Im Vorfeld der Veranstaltung bat Hayal Duman, Mitglied der erfolgreichen Mannschaft, den Bürgermeister um eine kleine Spende für die Kolping Jugendgemeinschaftsdienste. Über diese Organisation tritt sie ab August 2023 einen einjährigen Freiwilligendienst in einer Schule in Uganda an. Dieser Bitte kam der Bürgermeister gerne nach und überreichte ihr einen Umschlag mit 100 Euro.