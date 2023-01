Tag der offenen Tür Was Kinder an der Unesco-Schule lernen können

Die entsprechenden Fachlehrkräfte gaben Einblicke in fachspezifische Inhalte und Methoden und beantworteten gerne Fragen zu ihren Fächern. Für die zukünftigen Viertklässler bot sich die Möglichkeit, Unterricht in Klasse 5 zu besuchen. „Besonders gut hat mir der Englischunterricht gefallen“, schwärmte Mia. „Englisch wird bestimmt mein Lieblingsfach.“ Neben den Hauptfächern Deutsch und Mathematik konnten die Kinder an Schnupperstunden in den neuen, ihnen noch unbekannten Fächern Englisch, Gesellschaftslehre und Biologie sowie in den Kreativ-Fächern Kunst und Musik teilnehmen.