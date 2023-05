Schwimmen in Kamp-Lintfort Das Panoramabad startet am Freitag in die Freibadsaison

Das Panoramabad-Pappelsee beginnt seine Freibadsaison am Freitag, 2. Juni. „Nach den aktuellen Wetterprognosen kommen nun die warmen Tage und das ist für uns das Signal, das Freibad wieder zu öffnen“, sagt Betriebsleiter Christoph Müllmann. „Wir sind froh, dass sich aktuell auch die Personalsituation wieder etwas entspannt hat, so dass wir täglich öffnen können“, ergänzt Badebetriebsleiter René Brieden. „Außerdem gibt es für unsere Gäste und auch für unsere Mitarbeiterinnen an den Kassen eine organisatorische Erleichterung. Ab sofort ist ein Ticketkauf auch online möglich“, berichtet Brieden weiter. Die Eröffnungszeiten im Freibad sind Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Am Donnerstag, 8. Juni, ist das Freibad im Panoramabad von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden man unter https://www.panoramabad-pappelsee.de/ Der Online-Ticketkauf ist unter kamp-lintfort.baeder-suite.de möglich.