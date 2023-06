Ausbildungsinitiative Kreis Wesel präsentiert von Altana (Folge 7) Jung, geflüchtet, Auszubildender

Der Tag, an dem Mohamed Khadar Abdi (22) beim Hamminkelner Damenmoden-Hersteller Bonita die Zusage erhalten hat, am 1. August mit der Ausbildung zum Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse beginnen zu können, gehört zu den glücklichsten in seinem Leben. Und auf jeden Fall ein klein wenig beigetragen zu dem Erfolgserlebnis des jungen Familienvaters, der 2021 mit seiner damals hochschwangeren Frau von Somalia über die Türkei, Griechenland und Italien nach Deutschland geflohnen ist, hat zweifelsohne Jürgen Knipping. Er ist langjähriger Mitarbeiter der in Hamminkeln-Dingden ansässigen Akademie Klausenhof und dort Leiter des vom Land NRW geförderten Projektes „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“.