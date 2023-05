Event in Kamp-Lintfort In der Altstadt trifft Kunst auf Genuss

„Es macht einfach Spaß, „Kunst & Genuss“ zu organisieren. Die Veranstaltung ist richtig heimelig. Und es ist immer wieder schön, die Künstler wieder zu treffen, mit denen wir inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Es geht hier viel persönlicher zu als auf anderen Stadtfesten“, beschreibt Angelika Sturmeit, die die Kunst- und Genussmeile zusammen mit Optiker Andreas Wiesner seinerzeit entwickelt hatte und seither organisiert, die Atmosphäre in der Kamp-Lintforter Altstadt. Ziel sei es damals gewesen, sagt sie, einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt zu leisten. Der Reigen der Kunsthandwerker war schnell zusammengestellt: „Viele haben sich im Vorfeld selbst bei uns gemeldet. Andere Aussteller haben durch Mund-zu-Mund-Propaganda von unserer Veranstaltung erfahren und gefragt, ob sie dabei sein können“, berichtet Angelika Sturmeit im Gespräch mit dem Grafschafter. Zusammen mit Andreas Wiesner konnte sie dieses Jahr auch vier neue Aussteller für die Kunst- und Genussmeile gewinnen. „Eine Teilnehmerin bietet zum Beispiel einen Blumen-Workshop an“, teilt die Organisatorin mit. Und so können sich die Besucher am Samstag auf Bilder jeglicher Art in den verschiedensten Techniken wie Öl, Acryl und Aquarelle freuen, die in unterschiedlichen Größen präsentiert werden. Darüber finden sich auf der Kunstmeile auch Objekte aus Keramik und Bronze. Taschen, Schmuck, Papierarbeiten, Seifenkreationen, Dekoratives und Praktisches für Zuhause sollen das Angebot abrunden. Wie Angelika Sturmeit berichtet, kommt auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz. Die Firma Bornheim hat Apfel- und Rübenkraut im Angebot. „Man kann bei uns bei einem Glas Wein oder Erdbeerbowle und Fingerfood mit Freunden und Bekannten eine schöne Zeit verbringen“, betont das Mitglied der Aktionsgemeinschaft Altstadt.