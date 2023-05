Gute Stimmung, viele Besucher So war das Moers Festival 2023

Das Wetter am Pfingstwochenende war wie dafür gemacht, der Musik in den Freizeitpark zu folgen. Sonne satt, warme Temperaturen lockten viele Ausflügler mit Picknickkörben und Decken zum Rodelberg, um dort mit der Familie den Tag zu verbringen. Ein kleines Festivaldorf mit Händlern aus der Region lud zum Stöbern ein. Und die Musik des Ganelin Trios schwappte jazzig rüber. Festivalleiter Tim Isfort freute sich am Montag darüber, dass so viele Menschen aus der Region den Weg zum Musikfest fanden. „Das finde ich sehr positiv.“