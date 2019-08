Sommertour in Kamp-Lintfort : Rene Schneider auf dem Förderturm

21.08.2019 , Kamp-Lintfort, Sommertour mir Rene Schneider auf dem Zechenturm. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Kamp-Lintfort (RP) Die Sommertour des Landtagsabgeordneten René Schneider neigt sich dem Ende zu. Kurz vor dem offiziellen Abschluss in Xanten wollte er noch einmal ganz hoch hinaus: Am Mittwoch ging es für ihn auf den Turm der ehemaligen Zeche Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort.

