Kultur in Kamp-Lintfort Stadt will das Schirrhof-Profil schärfen

Der Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee wurde 2021 Teil des Förderprogramms „Dritte Orte“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW und ist in seiner heutigen Ausrichtung ein Raum der Begegnung mit Kunst, Kultur und Industriegeschichte. In den vergangenen Jahren seien bereits zahlreiche Formate angestoßen worden, von anspruchsvollen klassischen Konzerten bis hin zur Hobbytanzgruppe seien aus vielen Sparten und gesellschaftlichen Richtungen Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt worden, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.