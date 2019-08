50 Stellen seit 2014 fehlen : Polizeigewerkschaft fordert mehr Personal im Kreis Wesel

Kreis Wesel 50 Stellen seien bei der Kreispolizeibehörde in Wesel seit 2014 weggefallen, kritisiert GDP-Chef Nils Krüger.

Die Gewerkschaft der Polizei (GDP) hat am Mittwoch Kritik daran geübt, dass die Kreispolizeibehörde Wesel erneut weniger Personal zugewiesen bekomme. Seit dem Jahr 2014 habe die Kreispolizeibehörde einen Minus von 50 Polizisten verzeichnet, teilt Nils Krüger als GDP-Vorsitzender im Kreis Wesel mit. Die NRW-Landesregierung solle reagieren, der Landrat Ansgar Müller (SPD) solle in Düsseldorf mehr Personal fordern.

Jedes Jahr zum 1. September kommt für alle Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen die Zeit des sogenannten Personalnachersatzes für die Polizistinnen und Polizisten, die zum Beispiel durch Versetzung in andere Behörden oder wegen anstehenden Ruhestands nicht mehr zur Verfügung stehen. Seit Langem schon müsse die Kreispolizeibehörde Wesel, die sich um die Sicherheit in allen 13 Kommunen des Kreises Wesel kümmert, Einbußen verkraften, kritisiert Krüger. „Um sich diese Zahl anschaulich zu machen: Zwei bis drei Kriminalkommissariate oder ganze vier Dienstgruppen eines Wachbereichs in der Kreispolizeibehörde sind schon weggefallen.“