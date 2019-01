Laga in Kamp-Lintfort: Landesgartenschau startet in 471 Tagen

Auf dem Areal des früheren Bergwerks West hat Ministerpräsident Armin Laschet im September den ersten Baum für die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort gepflanzt. Es ist ein Amberbaum, der wie dieser in Erkelenz (Foto) im Herbst so schön rot leuchtet. Foto: Martin Werner

Kamp-Lintfort Auf dem ehemaligen Zechen-Areal beginnen 2019 die Bauarbeiten. Im Herbst werden 800 neue Bäume gepflanzt.

Noch 471 Tage bis zur Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort. Die Vorbereitung der Schau, die grüner Motor für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung Kamp-Linforts nach der Schließung des Bergwerks West im Jahr 2012 sein soll, geht in den Endspurt. Für die Mitarbeiter der Landesgartenschau-GmbH beginnt die intensivste Zeit. Jetzt wird gebaut – auf dem ehemaligen Zechengelände des Bergwerks West, auf dem Wandelweg und am Kloster Kamp. Der Zeitplan ist sportlich. Die Geschäftsführer Martin Notthoff und Heinrich Sperling erläutern im Grafschafter, was 2019 alles zu tun ist, damit die Gartenschau am 17. April 2020 starten kann.