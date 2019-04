Kamp-Lintfort: Auf Wanderschaft durch das dunkle Kamp-Lintfort

Kai Prondzinsky (gelbe Weste) führt die 80 Nachtwanderer an. Das Startgeld von fünf Euro pro Kopf geht an die Tierherberge. RP-Foto: Christoph Reichwein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

KAMP-LINTFORT 80 Frauen und Männer starteten bei der ersten Nachtwanderung, einer Ersatzveranstaltung für die frühere Walking-Night.

Die Walking-Night in Kamp-Lintfort galt als schönste der acht Walking-Veranstaltungen des Leichatathletikverbandes Nordrhein, besonders weil sie nachts bei Fackellicht durch ruhige Parks und vorbei an markanten Gebäuden lief. Doch die letzte fand 2017 statt. „Es war sehr schade, dass die Walking-Night 2018 ausgefallen ist“, sagte am Samstagabend Kai Prondzinsky vom Fitnessclub „Fit & Fun“. „Wir haben unseren Mitgliedern versprochen, 2019 etwas zu machen, wenn die Walking-Night wieder ausfallen sollte.“ Weil es tatsächlich so kam, organisierte Prondzinsky, der Mitveranstalter der Walking-Night gewesen war, die erste Nachtwanderung. Die Premiere nahm die Idee der Walking-Night auf, per Pedes Postkartenmotive der Stadt miteinander zu verbinden, wie das Stephanswäldchen und die Beamtensiedlung am Pappelsee, das Kloster Kamp mit dem barocken Terrassengarten und den Wandelweg entlang der Großen Goorley.