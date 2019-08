Natur in Kamp-Lintfort : Die große Goorley führt wieder Wasser

Kamp-Lintfort (RP) Die Bauarbeiten der Linegzur naturnahen Umgestaltung der „Großen Goorley“ auf dem LAGA Gelände gehen nach einem Jahr Bauzeit dem Ende entgegen. Ende der vergangenen Woche wurden zunächst die Grundwasser-Pumpanlagen Halde Norddeutschland sowie Friedrich Heinrich 2 und 3 abgeschaltet.

Somit war die Große Goorley für einen Tag wasserfrei. Während dieser Zeit wurden querende provisorische Überleitungen aus dem Gewässer entfernt und die Kreuzungsbereiche des Gewässerverlaufs gestaltet. Die Pumpanlagen gingen am Freitag wieder in Betrieb. Das gereinigte Wasser lief langsam in Richtung Friedrichstraße. Während einer Übergangzeit für zwei Monate wird das Wasser in dem Bereich der ehemaligen Kläranlage in die Große Goorley eingeleitet. Mitte Oktober soll das neue Quellbauwerk an der Ringstraße / Einmündung Wilhelminenstraße unter Federführung der Stadt Kamp-Lintfort fertiggestellt sein. Das Wasser der Grundwasserpumpanlage Halde Norddeutschland wird dann über das neu verlegte Teilstück der Druckrohrleitung von der Kattenstraße bis zum neuen Quellort, in das Gewässer eingeleitet. Die Große Goorley nahm lange Zeit die Gruben- und Abwässer Kamp-Lintforts auf. Die Funktion als ableitendes Gewässer wird sie behalten. Allerdings werden das Grundwasser von der Halde Norddeutschland sowie weiteres Grundwasser von Friedrich Heinrich zunächst gereinigt und mit dem Regenwasser des Zechengeländes in die Große Goorley geleitet. Nahe der Friedrichstraße wurde eine Sohlgleite errichtet wurde. Damit wird zukünftig gewährleistet, dass Fische und Kleinstlebewesen die Große Goorley hinaufwandern können.