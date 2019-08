Ferien in Kamp-Lintfort : Erste Hilfe und Ferienspaß beim Jugendrotkreuz

Kamp-Lintfort Das Jugendrotkreuz veranstaltet zum ersten Mal in der letzten Sommerferienwoche ein Ferienprogramm für Kinder ab sechs Jahren.

Ziel des Programms, das mit Projektfördermitteln der Stadt Kamp-Lintfort unterstützt wird, ist es, ein spannendes und abwechslungsreiches Ferienprogramm mit einer Heranführung zur Ersten Hilfe zu bieten. „Wir haben den Spiel-Mit-Bus des Jugendrotkreuz für das Ferienprogramm organisiert“, erklärt Leiterin Tina Foitzik. Das Mobil bietet ein komplettes pädagogisches Konzept für die spielerische Herangehensweise an Erste Hilfe und jede Menge Spielmaterial wie Pedalos und Sitzkreisel. Auch eine Hüpfburg wurde am DRK-Haus an der Gohrstraße aufgebaut. Acht Kinder nehmen an der Ferienaktion teil, die jeden Tag von 9 bis 17 Uhr volles Programm und kindgerechte Verpflegung bietet.

Neben Erste Hilfe steht aber auch Bildung auf der Agenda, so besucht die Gruppe den Archäologischen Park Xanten und macht eine Führung durch die Müllverbrennungsanlage Asdonkshof. Der Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes schult die Kinder zu Sonderrechten im Verkehr. Im Katastrophenfall kann das DRK mit Blaulicht zum Einsatz fahren. Höhepunkt des Programms ist die Übernachtung im DRK-Haus. „Die Kinder lernen bei uns auch Regeln zu beachten“, erklärt Kai Riedel. So sei die Kleiderordnung bei Außeneinsätzen streng, weil die Sicherheitsjacken durch ihre Reflektoren zum Schutz der Einsatzkräfte dienen. „Im Sommer wird die volle Montur aber auch gelegentlich ganz schön warm“, so Riedel. Der Einsatzleiter könne wenn es die Sicherheitslage zulasse aber auch die sogenannte „Erleichterung“ anordnen. Das Ferienprogramm soll auch im nächsten Jahr stattfinden und Kindern die Möglichkeit bieten, beim Jugendrotkreuz reinzuschnuppern. Aber auch außerhalb der Ferien bietet das Jugendrotkreuz Gruppenstunden für Kinder und Jugendliche an den ersten drei Samstagen im Monat von 10 bis 12 Uhr an. Die Teilnahme sowie die Mitgliedschaft im Jugendrotkreuz ist kostenlos.