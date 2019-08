Ausbildung in Kamp-Lintfort : Krankenpfleger bestehen Prüfung

Das sind die neuen Kranken- und Gesundheitspfleger. Sie absolvierten die Ausbildung an der katholischen Bildungsakademie in Kamp-Lintfort. Foto: SBK

Kamp-Lintfort An der katholischen Bildungsakademie Niederrhein, eine gemeinsame Ausbildungsstätte vier Krankenhäuser, haben 34 Gesundheits- und Krankenpfleger erfolgreich ihre Prüfung bestanden. Die Schüler absolvierten ihre theoretische Ausbildung in der Akademie am St.-Bernhard-Hospital.

Die praktische Ausbildung fand im Kamp-Lintforter Hospital, im St. Josef Krankenhaus in Moers, im Gelderner St.-Clemens-Hospital und im St. Josef-Hospital Xanten statt. Die vier Krankenhäuser sind gemeinsamer Träger der Katholischen Bildungsakademie Niederrhein.

Während der Ausbildung durchlaufen die jungen Menschen alle Abteilungen in den Krankenhäusern. Außerdem bestehen Ausbildungs-Kooperationen mit ambulanten Pflegediensten und Psychiatrischen Kliniken. Akademieleiter Andre Geurtz und das gesamte Lehrerkollegium freuen sich über die erfolgreiche Prüfung der Absolventen. Die Ausbildung beendet haben Roksana Chrobok, Pia Dickerboom, Christine Jansen, Gülsat Holland, Lena Kisteneich, Cedric Biedermann, Thorben Kleinstäuber, Marlene Pyka, Jasmin Schickerling, Kimberly Raabe, Lara Borgmann, Bianca Dawschan, Shirley Heckers, Katja Smits, Terje Herman-Tennosaar, Mira Stammen, Jessica Heyer, Leonie Höfken, Marvin Kersken, Fatma Sabrina Bafcari, Marie Kölbl, Charlotte Brunold, Jessica Domogalla, Laura Mauermann, Alisa Mujdzic´, Aleyna Karail, Lena Kroll, Jessica Pawlas, Deniz Sever, Vivien Lennartz, Hanna Vogt, Michel Perraux, Sarah Schwaller und Dana van Baal.

(RP)