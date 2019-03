Bildung in Kamp-Lintfort: Kleine Forscher bringen alles ins Rollen

Kamp-Lintfort Die Kita Tausendfüßler ist als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Am Dienstag präsentierten die Kinder das neueste Projekt: eine Kugelbahn.

Damit haben die Kinder bewiesen, dass sie auch weiterhin den Titel „Haus der kleinen Forscher“ tragen dürfen. Die Kita Tausendfüßler hat sich zum dritten Mal zertifizieren lassen, erstmals an beiden Standorten an der Moerser Straße. Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ mit Hauptsitz in Berlin engagiert sich bundesweit für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen. Mit Netzwerkpartnern vor Ort bietet die Stiftung ein Bildungsprogramm an, das Erzieher und Lehrer unterstützt, Kindern beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. Partner der Kita Tausendfüßler ist das ZDI-Zentrum an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Die Kita Zwergenland wurde erstmals 2014 von der Stiftung als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. 2017 wurden Zwergenland und Tausendfüßler zusammengeführt. „Und da im früheren Haus Zwergenland die Rezertifizierung anstand, haben wir uns jetzt gemeinsam der Überprüfung gestellt“, betonte am Dienstag Kita-Leiterin Heike Spilut. Die Stiftung bietet den Einrichtungen in Zusammenarbeit mit ihren Netzwerkpartnern Fortbildungen, Anregungen, Material und Lektüre, damit es gelingt, die Kinder für die Mint-Bereiche, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, zu interessieren. In der Kita Tausendfüßler hat sich inzwischen ein Kompetenzteam gebildet, dass sich darum bemüht, das Forschen und Entdecken in den Kindergartenalltag einfließen zu lassen. „Die Kinder haben sich bereits damit beschäftigt, was schwimmen kann. Da hatten sie die Idee, ein Floß aus Naturmaterialien zu bauen. Zum Abschluss des Projektes haben wir es im Rhein zu Wasser gelassen“, berichtete Erzieherin Susanne Mrotzek. In einem anderem Projekt ging es um Rhythmus, Klänge und Töne. Die Forscherkinder haben sich auch mit Magneten sowie mit Farben und Formen beschäftigt. „Es ist spannend anzusehen, mit welchem Elan die Kinder ihre eigenen Ideen entwickeln und gemeinsame Lösungswege finden“, so Jugenddezernent Christoph Müllmann, der am Dienstag die städtische Kita besuchte.