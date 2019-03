Altlasten in Kamp-Lintfort: CDU: Wie hoch ist das Sicherungsbauwerk aktuell?

Kamp-Lintfort Die Fraktion fordert Transparenz ein: die Stadtverwaltung soll einen Fragenkatalog zum Landschaftsbauwerk beantworten.

Die Arbeiten auf dem ehemaligen Zechengelände an der Friedrich-Heinrich-Allee schreiten zügig voran. „Das Sicherungsbauwerk ist so gut wie fertig gestellt. Die Arbeiten scheinen in den Endzügen zu liegen“, berichtet der CDU-Fraktionsvorsitzender Simon Lisken. Er kann sich jedoch nicht des Eindrucks erwehren, dass das Bauwerk, in dem alle Altlasten des ehemaligen Bergwerks verbracht sind, höher ist, als in der politischen Diskussion versprochen worden war. „Ich habe natürlich nicht nachgemessen. Es wirkt aber augenscheinlich so“, betont der Politiker. Seiner Fraktion brennen zu diesem Thema deshalb etliche Fragen auf den Nägeln, insgesamt sind es zwölf, die die Stadtverwaltung beantworten soll. „Das Sicherungsbauwerk wurde intensiv in den politischen Gremien diskutiert. Meine Fraktion beispielsweise war gegen ein solches Bauwerk mitten in der Stadt“, so Lisken im Gespräch mit dem Grafschafter. Die CDU hatte seinerzeit gefordert, dass die Altlasten abtransportiert werden. In dem Schreiben an Bürgermeister Christoph Landscheidt wollen die Christdemokraten unter anderem beantwortet haben, wie hoch das Sicherungsbauwerk inzwischen ist und wie hoch es nach der derzeitigen Planung wird.