Neue Reihe in Kamp-Lintfort : Auch Landwirte machen mal Feierabend

„Im Märzen der Bauer“ lautete der Vortrag von Heinz Ermen in der Mediathek im Rahmen der Reihe „Feierabend“. Der frühere Landwirt traf auf zahlreiche interessierte Zuhörer. Foto: Christoph Reichwein (crei)

KAMP-LINTFORT Heinz Ermen erzählte in der neuen Reihe „Feierabend“ in der Mediathek, wie sich die Landwirtschaft in den letzten 65 Jahren wandelte.

Immer wieder kommt Heinz Ermen auf Pferde zurück, wenn er über Landwirtschaft spricht, wie beim „Feierabend“ in der Mediathek unter dem Titel „Im Märzen der Bauer“. Er erzählt, dass es auf dem Hof der Familie Ermen vor 100 Jahren nur ein Pferd gegeben habe. Zum Pflügen musste ein zweites ausgeliehen werden. Er blickt zurück, wie seine Mutter Kartoffeln, Äpfel und Eier mit einer Karre, die vom Pferd Fanni gezogen wurde, zum Markt in der Lintforter Siedlung brachte. „Die Pferde standen an der Kattenstraße“, erzählt der einstige Landwirt über die früher 50er Jahre. „Im Sommer habe ich Wasser gebracht.“ Und er erinnert sich an seine Kindheit, als er auf einer kleinen Kutsche eines benachbarten Bauern mitfahren durfte.

Die Pferde bilden eine Konstante im Leben von Heinz Ermen. „Pferde sind die Freunde des Menschen“, sagt der 70 Jahre alte Altfelder. So erzählt er ein wenig wehmütig von den 50er Jahren, als auf dem Hof der Familie die Pferde ersetzt wurden. Sein Vater kaufte einen Porsche Traktor AP 18, seine Mutter einen Lloyd Kombi, um zum Markt zu fahren, und zusammen mit anderen Landwirten erwarben sie 1957 einen Mähdrescher von Claas für 14.000 Mark. Bezeichnenderweise hieß er Columbus, weil die Landwirtschaft in seiner Kindheit mit der Mechanisierung in eine neue Welt eintrat. „Früher haben die Landwirte lange gearbeitet“, analysiert Heinz Ermen den Wandel, den er mit Fotos festgehalten hat. „Aber sie hatten nicht den Zeitdruck wie heute. Heute ist die Landwirtschaft digitalisiert.“

Info Franjo Terhart kommt im April zum Feierabend Die Mediathek, der Verein Lesart und das Bistro 26 laden für 23. April zum nächsten Feierabend ein. Dann liest Franjo Terhart, Buchautor und langjähriger Kulturbeauftragter der Stadt Neukirchen-Vluyn, „Kriminelle Geschichten von Giftmorden und anderen hinterhältigen Attacken“ vor. Der Abend beginnt um 18.30 Uhr mit einem „giftfreien Imbiss“. Die Lesung startet um 19.30 Uhr. Eintrittskarten kosten acht Euro.

Die Generationen der Familie Ermen haben diesen Wandel so intensiv durchlebt wie nur wenige andere landwirtschaftliche Familien. Das hängt mit der Größe des Hofes zusammen. Er war zu klein, um alleine davon leben zu können. Gleichzeitig war er zu groß, um frühzeitig aufgegeben zu werden – er konnte mit Nebenerwerb gehalten werden. So half sein Urgroßvater bei anderen Bauern aus, wenn er Zeit hatte. „Er war Tagelöhner, mit Spaten, Schippe und Sense“, berichtet der Referent. Seine Großeltern beschickten ab 1920 den Markt in der Lintforter Siedlung, um ihre Kartoffeln, Äpfel und Eier direkt vermarkten zu können. Seine Mutter baute das Marktgeschäft aus. Seine Frau Waltraud Ermen und er erweiterten die Schweinemast und die Milchkuhhaltung. 1998 kam der große Schnitt. „In der Landwirtschaft heißt es wachsen oder weichen“, sagt Heinz Ermen. „Mit 30 Hektar, inklusive der gepachteten Flächen, war der Hof zu klein, um die nächste Generation ernähren zu können.“ Seine Frau hatte die Idee, sich auf die Marktnische Gästehaus zu spezialisieren und die Landwirtschaft im Vollerwerb aufzugeben. „Vor 150 Jahren gab es in Altfeld 15 Landwirte“, sagt er. „Heute ist es nur noch einer.“ Im ehemaligen Schweinestall entstanden die ersten drei Zimmer, die heute auf 13 Zimmer und zwei Ferienwohnungen angewachsen sind. Für ihn gebe es nichts Schöneres, als dass seine Tochter Marina Ermen das Gästehaus weiterführe.

Die Liebe zu Pferden ist geblieben. Mit einer Kutsche fährt Heinz Ermen gerne im Sommerhalbjahr aus. Im Winterhalbjahr begleitet er als reitender Sankt Martin mehrere Martinszüge in Kamp-Lintfort.