Berufswelt in Kamp-Lintfort: Zehn Jahre Initiative für Teilzeitausbildung

KAMP-LINTFORT Das Jubiläum wurde gestern in Kamp-Lintfort gefeiert.

(got) Daniela Binder ist jemand, der nicht aufgibt. Sie schrieb Dutzende Bewerbungen, um einen Ausbildungsplatz zu finden. „Am Anfang habe ich vermerkt, dass ich ein kleines Kind habe“, erzählt die 29-Jährige aus Wesel. „Von vielen Arbeitsgebern habe ich gar nichts gehört. Dann habe ich nichts mehr vom Kind in die Bewerbungen hineingeschrieben. Aber wenn ich beim Vorstellungsgespräch auf das Kind zu sprechen kam, war Schluss.“ Schließlich kam sie mit Klaus Friedrich, Arbeitsvermittler bei der Arbeitsagentur Kreis Wesel, in Kontakt. Über ihn erhielt sie einen Ausbildungsplatz in Teilzeit beim Rewe-Markt von Carsten Teichert in Hamminkeln vermittelt.