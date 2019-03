Chronik „50 von 175“ : Fünf Jahrzehnte Sparkassengeschichte

Duibsurg/Kamp-Lintfort Die Geschichte der Sparkasse Duisburg ist auch ein Stück Zeit- und Stadtgeschichte. Das belegt die jetzt vorgelegte Chronik „50 von 175“ anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Sparkasse eindrucksvoll.

Sparkassensprecher Andreas Vanek, der ebenso wie sein Kollege Johannes Hümbs und der Journalist Hermann Kewitz an der Ausgabe mitgearbeitet hatten, verwies darauf, dass das eigentliche Jubiläumsdatum am 4. März war: „Das war am Rosenmontag, und da waren wir alle mit auf dem großen Mottowagen und mit einer Fußgruppe beim Rosenmontagszug unterwegs.“

Schon in der Vergangenheit gab es Chroniken der Sparkasse, zuletzt zum 125-jährigen Bestehen 1969. Deshalb habe es nahe gelegen, so Bonn, sich nun auf die vergangenen fünf Jahrzehnte zu fokussieren. In den vergangenen 50 Jahren habe sich unglaublich viel in Wirtschaft und Gesellschaft geändert. „Hat die Sparkasse von damals mit der von heute denn überhaupt noch was zu tun? Ja, hat sie“, so der Sparkassenchef. Die Werte von Gemeinnützigkeit, sozialem und gesellschaftlichem Engagement würden heute noch genau so gelten wie vor 50 Jahren.