Kamp-Lintfort: Lange Haft für Schüsse auf Kiosk

Der Tatort: Ein Steh-Café an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort. Foto: Prümen, Norbert (nop)

KLEVE/KAMP-LINTFORT Oberhausener muss für eine Tat in Kamp-Lintfort sechseinhalb Jahre hinter Gitter.

Weil er im Mai 2018 zwei Schüsse auf ein Kiosk in Kamp-Lintfort abgefeuert hat, ist ein 32-jähriger Mann aus Oberhausen am Montag zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Vierte Große Strafkammer des Klever Landgerichtes verurteilte den Mann wegen versuchten Mordes und illegalen Führens einer halbautomatischen Schusswaffe. Laut Kammer war es Glück gewesen, dass niemand durch die Schüsse verletzt wurde. Anlass der Schüsse waren Streitigkeiten zwischen dem Angeklagten und dem Sohn des Kioskbesitzers gewesen, welcher im Prozess als Nebenkläger auftrat. Laut dem Angeklagten hatten die beiden türkischstämmigen Männer zuvor gemeinsam einen Versicherungsbetrug begangen. Er habe das Auto des Nebenklägers wie verabredet gerammt, sei dann aber nicht ausreichend dafür entlohnt worden.

Während die Kamp-Lintforter Kirmes sich in vollem Gange befand, begab sich der Angeklagte am 14. Mai 2018 gegen 17 Uhr zu dem Kiosk an der Moerser Straße. Zweimal drückte er ab: Die erste Kugel durchschlug in zwei Metern Höhe das mit Brettern verdeckte Fenster des Kiosks, flog dann über eine leere Sitzecke des Lokals hinweg in eine Eisentür. Die zweite Kugel blieb in einem Meter Höhe außen stecken.