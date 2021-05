Wasserversorgung in Kamp-Lintfort : Wasserrohrbruch am Marktplatz in der Altsiedlung

Kamp-Lintfort Der Schaden entstand bei Bauarbeiten am Marktplatz in der Altsiedlung. Dabei wurde durch einen Bagger eine Rohrleitung mit 300 Millimeter Durchmesser beschädigt und in der Folge sind große Wassermengen ausgetreten.

Am Mittwoch kam es gegen 10.20 Uhr in Kamp-Lintfort zu einem Wasserrohrbruch an einem der Hauptversorgungsstränge des Stadtgebiets im Bereich der Katten-, Ecke Franzstraße. Der Schaden entstand bei Bauarbeiten am Marktplatz in der Altsiedlung. Dabei wurde durch einen Bagger eine Rohrleitung mit 300 Millimeter Durchmesser beschädigt und in der Folge sind große Wassermengen ausgetreten. Dadurch kam es im gesamten Stadtgebiet zum Abfall des Wasserdruckes, was zu Einschränkungen bei der Wasserversorgung fühte. Durch den sofortigen Einsatz des Bereitschaftsdienstes der Stadtwerke Kamp-Lintfort habe man des Schadensbereich umgehend gesperrt und mit den Reparaturarbeiten begonnen. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis zum Abend.