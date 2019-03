Imkern in Kamp-Lintfort: Unterricht in der Bienenschule

KAMP-LINTFORT Das geheime Leben des Bienenvolkes steht beim Kurs im Kamp-Lintforter Bienenhaus für Jung- und Neu-Imker auf dem Programm. Diesmal geht es um Auswinterung und Futterkontrolle.

Die erfahrenen Imker vom Bienenzuchtverein Vierquartieren setzen auf Multiplikatoren, damit wertvolles Wissen um die Immen nicht verloren geht. Einmal im Monat treffen sich Kursteilnehmer, um sich zu Themen, passend zur Saison, auszutauschen. Unter ihnen sind Anfänger, aber auch so genannte Neuimker mit ersten Erfahrungen. „Auswinterung und Futterkontrolle“ steht auf dem Stundenplan im Bienenhaus am Fuße vom Kloster Kamp für die 30-köpfige Gruppe. Das frühe sonnige Frühlingswetter mit überraschend hohen Temperaturen brachte bereits Leben in die Bienenstöcke. Die ersten fliegenden Bienen waren bereits zu beobachten. Die Laune der Natur ist tückisch. Ein zu früher Termin, meinen die Bienenexperten Michael Goldmann, Heinz Engels und Uwe Zimmermann. „Erst wenn die Kirsche blüht, kann sich das Bienenvolk selber versorgen, sonst verhungert es“, so die Imker.

Erste Arbeiten am Bienenstock dienen der Überprüfung, wie gesund die Insekten den Winter überstanden haben. Wie steht es um die Futterwaben? Und vor allem, wie geht es der Königin? Der Bienenstock, heute in handlich-modernen Kunststoff-Ausführung, wird von oben geöffnet. Wer später auf Bio-Honig setzt, muss sein Bienenvolk einen Stock aus Holz bieten, so die Vorschrift. Im Vorfeld wurde von der Gruppe in die neuen Wabenrähmchen die Mittelwand eingelötet, um sie in die „Bienenbeute“ zu hängen. Dafür werden alte Waben entfernt, die neuen hinzugefügt, während im Inneren ein eifriges Summen beginnt und die ersten Bienen in Trauben am Rand des Stocks hängen. Es geht bei diesem ersten Arbeitsschritt im März um das Säubern der Waben, der Suche nach Feinden wie den Varroa-Milben. Den immer hungrigen Mäusen wird durch eine Sperre der Zutritt zum Bienenstock verwehrt.