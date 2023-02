Karneval 2023 Das sind die Karnevalspartys in Kamp-Lintfort

Spätestens am 3. Februar soll es auf dem ehemaligen Zechenparkplatz an der Ecke Bendsteg / Friedrich-Heinrich-Allee stehen: das 1000 Quadratmeter große Zwei-Master-Zirkuszelt, 19 Meter hoch, mit sieben Pagodenanbauten, illuminiert in den Farben des Kamp-Lintforter Karnevals. Ab dem 10. Februar wird in Kamp-Lintfort Karneval gefeiert – aber so richtig: Neun Partys sind bis Veilchendienstag geplant. Künstler-Prominenz von Olaf Henning und Norman Langen bis Oppa und die Schlagerenkel und „Schürze“ geben sich dort die Klinke in die Hand. Der Parkplatz verwandelt sich in dieser Zeit in das wohl größte Karnevals-Party-Areal am Niederrhein. Da sind sich die Veranstalter sicher. Möglich macht es die Zusammenarbeit von Mo.Event mit dem Veranstalter Viva Concepts Niederrhein sowie den beiden Karnevalsvereinen, KKV und Kolping. „Wer nichts wagt, der nichts gewinnt“, sagt Manfred Kant, der mit Mo.Event in jüngster Zelt etliche Veranstaltung in der Hochschulstadt auf die Beine gestellt hat, zuletzt den Weihnachtsmarkt im Zechenpark. Die neue Konstellation fand zusammen, nachdem niemand für den Zelt-Karneval mehr sorgen wollte. Wie bereits berichtet, hatte der Festausschuss Kamp-Lintforter Karneval Ende 2022 aufgegeben und den Verein aufgelöst. „Karneval hätte nicht stattgefunden“, betont Kant, der die komplette Infrastruktur vorbereitet. Sechs der neun Partys organisiert Jens Naujokat mit seinem Team von Viva Concepts, drei Veranstaltungen sind durch den KKV gesetzt: Damen- und Herrenparty, die Kindersitzung. Der jecke Terminkalender dürften voll werden.