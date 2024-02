Kamp-Lintforter Party im Zelt Olaf Henning musste Zugaben bei Karnevalsparty spielen

„Die Manege ist leer“, gab Olaf Henning am Samstagabend einen seiner Ohrwürmer zum Besten. Dabei sang der Erfinder des deutschen Popschlagers, wie der 55 Jahre alte Mülheimer schon einmal genannt wird, nicht in einer leeren Manege, sondern in einem vollen Zelt. Hatte er Ende September beim Kamp-Lintforter Oktoberfest noch vor 200 Zuschauern „Herzdame“, „Das Spiel ist aus – Game over“ oder „Cowboy und Indianer“ zum Besten gegeben, waren es am Samstagabend 1000 Zuschauer. Sie waren bester Laune und wollten den Sänger, der zu den bekanntesten Schlagersängern der Bundesrepublik zählt, nicht aus der Manege lassen. So musste Henning mehrere Zugaben geben, unter anderem „Herzdame“.